Uomo accoltellato in una palazzina nel Varesotto, è grave

Accoltellamento in una palazzina di via Vespucci a Gallarate, in provincia di Varese. Il fatto è avvenuto intorno alle 17 di oggi. Sul posto stanno intervenendo i carabinieri della compagnia di Gallarate e i mezzi di soccorso del 118.

Il ferito, un 50enne di origine bengalese, è stato trasportato in ospedale in codice rosso: è in prognosi riservata. I carabinieri gallaratesi hanno già fermato l'autore dell'aggressione. Si tratta di un connazionale della vittima di 37 anni, suo coinquilino, che lo avrebbe aggredito per futili motivi. L'uomo è fuggito ma è stato rintracciato molto rapidamente dai militari che, coordinati dalla procura di Busto Arsizio (Varese), procedono per tentato omicidio.

Ad indicarlo quale autore dell'accoltellamento è stato direttamente il 50enne una volta raggiunto da forze di polizia e soccorsi.



