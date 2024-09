Strage in famiglia: le autopsie confermano le 68 coltellate

I primi esiti delle autopsie effettuate oggi sui corpi delle tre vittime della strage di Paderno Dugnano, nel Milanese, compiuta dal 17enne che ha ucciso padre, madre e fratello di 12 anni, hanno confermato il quadro dei primi accertamenti dei giorni scorsi del medico legale, che aveva evidenziato un totale di 68 coltellate, la maggior parte delle quali inflitte al bambino.

Per il 17enne ieri, dopo la richiesta della Procura per i minori nell'inchiesta dei carabinieri, la gip Laura Pietrasanta ha convalidato l'arresto e disposto la custodia cautelare nel carcere minorile per triplice omicidio pluriaggravato anche dalla premeditazione.



