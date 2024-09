Morata, non vedo l'ora del derby, servono fame e cuore

"Non vedo l'ora di giocare il derby. L'Inter è molto competitiva, ha una grande squadra, bisogna giocare con il cuore. Puoi anche sbagliare un passaggio o un'occasione, ma devi dare tutto in campo, devi avere fame in un derby, questo non si può sbagliare": pensa già alla stracittadina milanese, l'attaccante del Milan Alvaro Morata che si allena a Milanello durante la sosta per poter tornare in campo già alla ripresa. La mente però corre già al 22 settembre quando ci sarà la sfida con l'Inter. "Adesso posso dirlo per la prima volta: sono venuto a San Siro per vedere un paio di derby da tifoso, con il mio cappellino e gli occhiali neri - racconta a Sky Sport - nessuno si è reso conto di me. Volevo respirare quella atmosfera, anche da fuori ti rendi conto di quanto valga questa partita, non vedo l'ora di provare l'esperienza di segnare in un derby e vincerlo, per fare sentire i milanisti orgogliosi."



