La Russa e A. Fontana al funerale del consigliere Fdi Martignoni

La basilica di Santa Maria Assunta a Gallarate (Varese) era traboccante di gente nel pomeriggio di oggi per l'ultimo saluto a Giuseppe De Bernardi Martignoni, il consigliere regionale lombardo di Fratelli d'Italia scomparso pochi giorni fa a causa di una grave malattia a 63 anni. Amici, parenti, colleghi. Ma anche le alte cariche dello Stato, come il presidente del Senato, Ignazio La Russa, che è arrivato a piedi da corso Italia, accolto dal governatore regionale Attilio Fontana e dalle forze dell'ordine.

Il presidente del Senato, l'amico Ignazio La Russa, dopo i primi saluti, ha firmato il libro dei ricordi posizionato davanti alla basilica Santa Maria Assunta. Scrivendo: "Ciao Beppe, Tvb (ti voglio bene)". Poi è entrato in chiesa. In prima fila al fianco del sindaco Andrea Cassani, vicino anche il governatore della Lombardia Fontana. Così come non poteva mancare l'assessore regionale alla Cultura, la gallaratese Francesca Caruso, legata da un profondo legame politico e di amicizia che si era consolidato soprattutto negli ultimi difficilissimi mesi di vita di Martignoni, e ancora il prefetto di Varese, Salvatore Pasquariello, molti sindaci di tutto il territorio ed esponenti di Fratelli d'Italia: fra cui i parlamentari Riccardo De Corato, Carlo Maccari, che è anche coordinatore regionale del partito, il presidente provinciale Andrea Pellicini, Andrea Mascaretti, e l'europarlamentare Mario Mantovani. A dare l'ultimo saluto, anche il senatore Antonio Tomassini, il sottosegretario regionale Raffaele Cattaneo e l'ex ministro Marco Bussetti.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA