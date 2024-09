Indagato il compagno di cella del 18enne morto a S. Vittore

Il compagno di cella del detenuto di 18 anni morto carbonizzato la notte scorsa nel carcere di San Vittore è stato iscritto nel registro degli indagati dalla Procura di Milano per omicidio colposo. Un'ipotesi tecnica necessaria per procedere con tutti gli accertamenti del caso, tra cui anche l'autopsia sul corpo del giovane. Non si esclude che il rogo appiccato al materasso potesse essere una forma di protesta compiuta da entrambi e finita in tragedia. Secondo quanto emerso da una prima ricostruzione, l’incendio sarebbe stato provocato dalla combustione di un materasso che era stato portato in bagno. Una volta esploso il rogo, ad attirare l’attenzione degli agenti sono state le grida del compagno di cella, rimasto completamente illeso.

Il detenuto sarà sentito in queste ore da investigatori e inquirenti per fornire la propria versione dei fatti. La dinamica della morte del 18enne è ancora tutta da chiarire, così come se fosse affetto da problemi psichici o se avesse manifestato altri comportamenti che potrebbero essere in un qualche modo legati all’accaduto. Sul posto è intervenuta anche la polizia scientifica per tutti i rilievi del caso.



