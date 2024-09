Dopo i cantieri, da lunedì in Lombardia linee dei treni regolari

Da lunedì riprenderà la circolazione dei treni in Lombardia sulle linee dei treni che sono state interessate da lavori estivi. Inizialmente con tempi più lunghi (in rispetto alle norme che prevedono una ripresa graduale della velocità nelle tratte dove sono stati fatti adeguamenti infrastrutturali).

In particolare i lavori hanno riguardato le linee Domodossola-Gallarate, Monza-Molteno-Lecco, Como-Lecco, Lecco-Tirano, Milano-Mortara e Gallarate-Luino, dove Rete Ferroviaria Italiana "ha portato a termine gli interventi infrastrutturali iniziati prima dell'estate".

Sulla linea Domodossola- Gallarate dal 9 giugno sono stati realizzati lavori per 93 milioni di euro nella tratta Arona-Premosello. Sulla Linea Lecco - Tirano, nella tratta Colico-Sondrio dal 10 giugno all'8 settembre sono stati eseguiti lavori di manutenzione straordinaria, potenziamento e soppressione passaggi a livello propedeutici alle Olimpiadi 2026 e interventi di miglioramento dell'accessibilità per le stazioni di Tirano, Tresenda, Ponte in Valtellina, San Pietro Berbenno, Colico e Lecco per 88,5 milioni di euro.

Quarantatré milioni è il costo dei lavori di adeguamento tecnologico e manutenzione straordinaria sulla linea Monza-Molteno-Lecco e Como-Lecco.

Sempre in vista delle Olimpiadi 2026, sulla linea Milano-Mortara fra Milano Rogoredo e Milano San Cristoforo, dal 23 giugno al 25 agosto i lavori da 24 milioni hanno riguardato la realizzazione della nuova fermata di Milano Porta Romana e lavori di manutenzione straordinaria.

Sulla Gallarate-Luino e S30, nel tratto Gallarate-Laveno dal 4 agosto al 1° settembre sono stati eseguiti lavori per realizzare un binario di precedenza per adeguamento a modulo 750 della stazione di Ternate Varano Borgi per 3 milioni di euro, mentre sarà eseguito intervento di consolidamento strutturale del viadotto di Besozzo.

"Dopo un'estate con numerosi cantieri che certo hanno creato disagi, ma necessari per l'ammodernamento infrastrutturale, - ha spiegato l'assessore lombardo ai Trasporti Franco Lucente - ora procediamo con il potenziamento di diverse linee sul territorio". "Siamo consapevoli che permangono ancora diverse criticità ma - ha assicurato - stiamo lavorando con notevole impegno, di concerto con Trenord e RFI, per garantire ai pendolari e a tutti i cittadini un servizio ferroviario di alto livello, dove la puntualità e il comfort siano la prassi".





