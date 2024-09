Carceri: Uilpa, a 18 anni muore carbonizzato a San Vittore

Un ragazzo di 18 anni di origini egiziane la scorsa notte è rimasto carbonizzato a causa di un incendio in una cella del carcere milanese di San Vittore che condivideva con un altro detenuto . A riferirlo Gennarino De Fazio, segretario generale della Uilpa Polizia Penitenziaria.

"L' incendio sembrerebbe appiccato da loro stessi, come ormai avviene con assidua frequenza- dice De Fazio, riferendosi ai detenuti- Non crediamo possa parlarsi di suicidio, ma è un'altra morte che si aggiunge ai 70 detenuti e ai 7 agenti che si sono tolti la vita dall'inizio dell'anno in quello che sempre più appare come un bollettino di guerra".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA