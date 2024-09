Alla Darsena di Milano sport ed eventi fino a fine ottobre

Sport, cinema, eventi fino alla fine di ottobre per animare e rendere anche più sicura la Darsena di Milano, zona della movida.

'Darsena Sport', il palinsesto di attività gratuite volute dall'amministrazione comunale, prosegue fino al 27 ottobre, con un calendario di appuntamenti aperti a tutti. Dopo la festa che ha visto protagonista Charles Leclerc accolto da migliaia di tifosi ferraristi in occasione del Gran Premio d'Italia, la manifestazione continua con sessioni di allenamento gratuite, mostre, esposizioni, installazioni, laboratori e rassegne cinematografiche. Domani è prevista la proiezione gratuita del docufilm realizzato dal regista Dario Di Agostino 'Chasing the Midnight Sun'. La pellicola, vincitrice di numerosi premi, racconta l'impresa di Ivana Di Martino che nel luglio 2023 ha partecipato a "In Extremis - Last Run Against Climate Change", dove ha corso 7 maratone in quattro giorni in Norvegia, da Alta a Capo Nord per sensibilizzare sul tema dei danni del cambiamento climatico. Il 14 e 15 settembre, primo fine settimana dalla riapertura delle scuole, la piazza accoglierà una vera e propria festa dello sport: circa 50 associazioni sportive proporranno esibizioni e dimostrazioni, facendo scoprire al pubblico le tante discipline che si possono praticare a Milano tra cui canoa e canottaggio.

Il 20 settembre è in programma l'iniziativa Sport per Tutti, organizzata dal Municipio 6 in partnership con Outside con tante discipline sportive e animazione per i più piccoli. Il 21 settembre, in occasione dell'equinozio d'autunno, l'appuntamento si sposterà in piazza XXIV Maggio, per permettere a quante più persone possibile di partecipare al rito dei 108 saluti al sole. "Abbiamo scelto di portare un ricco palinsesto di eventi nell'area dei Navigli. Un modo per garantire aggregazione positiva dando una risposta alle cittadine e ai cittadini, ai commercianti e alle strutture alberghiere della zona", dichiara Martina Riva, assessora allo Sport, Turismo e Politiche giovanili.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA