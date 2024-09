Addio alla leggenda della motonautica Renato Molinari

E' morto oggi all'età di 78 anni Renato Molinari, uno dei più grandi campioni della motonautica italiana. Nato a Nesso, sul lago di Como, nel 1946, è cresciuto tra i motoscafi: il padre Angelo infatti disegnava e costruiva imbarcazioni, oltre ad essere pilota di motonautica.

Nel corso di una carriera iniziata nel 1964, quando aveva solo 18 anni, Renato Molinari ha vinto praticamente tutto quello che c'era da vincere, dai campionati di formula uno (ne vinse tre tra il 1981 e il 1984) alle classiche: la 24 ore di Rouen e la 6 ore di Parigi (vinte quattro volte ciascuna), la Pavia-Venezia (tre vittorie) con il record della corsa, la 9 ore di Parker, il Trofeo Duca di York a Bristol e la Centomiglia del Lario. Ha stabilito undici record mondiali, ricevendo per cinque volte il premio "Chevron Sportsman dell'anno", come miglior atleta. E' stato inoltre direttore tecnico del circuito delle Formule 1, 2 e 3. Nel 2018 aveva ricevuto dal Coni il Collare d'Oro al Merito Sportivo, massima onorificenza dello sport italiano, mentre tre anni prima, nel 2015, gli era stata dedicata una piastrella tra i grandi dello Sport nel Walk of Fame al Foro Italico. E oggi il presidente del Coni Giovanni Malagò si è unito al cordoglio della famiglia, " interpretando i sentimenti dell'intero movimento sportivo".



