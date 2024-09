59enne trovato morto nel Varesotto, ipotesi pirata della strada

E' un giallo quanto accaduto poco prima della mezzanotte in via Frua, a Saronno, in provincia di Varese. Il corpo di un uomo ferito è stato notato in mezzo alla strada da un automobilista di passaggio che ha allertato i soccorsi.

Sul posto, durante un temporale, sono intervenuti i carabinieri della compagnia e i mezzi del 118. L'uomo, di 59 anni, residente non lontano dal punto in cui è stato trovato (aveva con sé i documenti) aveva un'emorragia alla testa ed è morto prima del trasporto in ospedale.

Le indagini sono aperte. Il 59enne potrebbe essere stato investito da un'auto pirata mentre attraversava. Oppure potrebbe essere caduto da solo, complice il temporale, ferendosi in modo grave e senza più riuscire a chiedere aiuto. I carabinieri sono alla ricerca di testimoni per accertare i fatti ed eventuali responsabilità.



