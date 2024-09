Torna la febbre del sabato sera, da ottobre in scena a Milano

Al Teatro Nazionale di Milano dal 10 ottobre arriva la nuova versione italiana del musical 'La febbre del sabato sera' prodotta da Compagnia della Rancia e in scena nella prossima stagione solo nel capoluogo lombardo, dove resterà fino all'11 gennaio 2025.

Lo spettacolo, su licenza di Broadway Licensing, sarà diretto da Mauro Simone ed è ispirato al film Paramount/RSO del 1977 e alla storia di Nik Cohn che esplorava le nuove tendenze della vita notturna e della scena disco.

La regia prende spunto dalle inquadrature immersive del film e dal famoso piano-sequenza con un giovanissimo John Travolta.

Il ruolo del protagonista Tony Manero è affidato a Simone Sassudelli, classe 1995, diplomato alla SDM - Scuola del Musical.

Sarà invece Gaia Soprano a far vibrare la pista da ballo insieme a Tony Manero nel ruolo di Stephanie Mangano. Sul palcoscenico, 21 performer daranno vita alle hit dei Bee Gees, da Stayin' Alive e Night Fever a You should be dancing e How Deep Is Your Love. La regia di Mauro Simone si avvale inoltre delle coreografie di Chris Baldock, della direzione musicale di Andrea Calandrini, delle scenografie di Gabriele Moreschi, dei costumi di Riccardo Sgaramella, del disegno luci di Francesco Vignati e del disegno audio di Armando Vertullo.



