Temporale a Milano, di notte in 4 ore 27 millimetri di pioggia

Allerta meteo in corso a Milano dal pomeriggio e dalla mezzanotte di ieri sera. "In città nella notte tra le 5 e le 9 sono caduti 27 millimetri nella zona ovest, 18 millimetri a Rho, meno a est con 13 millimetri a Lambrate e 11 a Cinisello - spiega sulle sue pagine social l'assessore alla Sicurezza del Comune Marco Granelli -. A nord nei bacini di Seveso e Lambro alcune piogge più intense nel tardo pomeriggio, e nella notte invece scarse".

I livelli dei fiumi "per ora sono ancora molto bassi, sia per il Seveso che per il Lambro. Per il Lambro nessuna preoccupazione per ora nel Parco, nè nel quartiere Ponte Lambro - prosegue -. I temporali continueranno tutta la giornata odierna, probabilmente con maggiori intensità".

"In città MM e Amsa sono in azione in diversi piccoli allagamenti stradali, per ora i sottopassi sono tutti transitabili, tranne un problema tecnico intorno alle ore 8.30 in quello di Pompeo Leoni che i tecnici di MM stanno risolvendo per poi riaprirlo al traffico - conclude -. Raccomandiamo prudenza e attenzione a tutti".



