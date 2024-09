Maltempo: moglie e marito disabili intrappolati, salvati dai Vvf

Marito e moglie, entrambi disabili, erano rimasti bloccati nella propria abitazione in via Buzzoni Nigra a Peschiera Borromeo, nel Milanese, allagata dopo il forte temporale di questa mattina, ma sono stati liberati dai vigili del fuoco. La donna, 85enne, è non vedente, mentre il marito, 90 anni, necessita dell'aiuto della bombola d'ossigeno.

Il figlio, accortosi che i genitori erano rimasti intrappolati, ha chiamato il 112. Sul posto sono arrivati subito i vigili del fuoco di Peschiera che hanno trovato un varco e liberato i due anziani, trasportandoli in una zona sicura. I due stanno bene e non hanno avuto nemmeno bisogno delle cure mediche.

I vigili del fuoco hanno concluso l'intervento bonificando il seminterrato.



