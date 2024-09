Maltempo, allagamenti allo Ied, situazione torna alla normalità

Con il maltempo che si è abbattuto sulla città si sono verificati allagamenti nei locali tecnici e nel seminterrato all'istituto Europeo di Design di via Pompeo Leoni a Milano. La situazione è poi rientrata "rapidamente e normalmente, senza la necessità dell'intervento effettivo dei Vigili del Fuoco", con le lezioni che sono proseguite normalmente ai piani superiori dell'edificio, come ha fatto sapere lo Ied. Altri disagi si sono poi verificati nel sottopasso di viale Rubicone, dove alcuni automobilisti rimasti bloccati sono stati costretti a salire sul tetto delle proprie auto a causa dell'infiltrazione d'acqua negli abitacoli. Sul posto è intervenuto il Nucleo Saf del soccorso acquatico.

Un ulteriore intervento, poi, è in corso all'ospedale Monzino di San Donato per allagamenti nelle strade adiacenti alla struttura sanitaria.



