Delegazione FI al Beccaria con Fascina, Moratti, Sorte e Saccani

Giornata di visite alle carceri per Forza Italia in Lombardia. Nel primo pomeriggio i deputati Marta Fascina, Gloria Saccani Jotti, Alessandro Sorte e l'europarlamentare e presidente della Consulta nazionale del partito Letizia Moratti hanno visitato il carcere minorile Cesare Beccaria di Milano guidati dal direttore del penitenziario Claudio Ferrari insieme a Francesca Perrini, dirigente responsabile del Centro giustizia minorile Lombardia, e al cappellano don Claudio Burgio.

Prima della visita alla struttura, Moratti, Fascina, Saccani Jotti e Sorte hanno avuto un breve confronto con il direttore del carcere e i suoi collaboratori in cui sono state affrontate le criticità più attuali e si è dibattuto sulle possibili azioni e soluzioni.

"L'istituto Beccaria è sempre stato un modello e deve tornare ad esserlo anche se è chiaro che con gli anni sono cambiate situazioni e dinamiche - ha spiegato la delegazione di FI -. I reati dei giovanissimi sono molto aumentati negli ultimi anni, ma questo va interpretato anche come un forte segnale di disagio sociale e psichico. L'abbassamento dell'età di esordio delle patologie psichiatriche e dell'uso di sostanze ha posto gli Istituti di pena per i minori di fronte a nuove sfide e difficoltà".

In mattinata, una delegazione guidata da Sorte, dall'assessore regionale a Istruzione e Formazione Simona Tironi e dal consigliere regionale e presidente della commissione regionale Pnrr Giulio Gallera, ha visitato invece il carcere di San Vittore a Milano.

"Il sovraffollamento di San Vittore è insostenibile, così come la carenza di personale della Polizia Penitenziaria. Questa situazione genera ogni giorno una pericolosa emergenza. Urgono soluzioni tempestive e radicali", ha commentato Gallera, sottolineando che dall'incontro è emerso che attualmente l'Istituto ospita oltre 1100 detenuti "a fronte di una capienza tollerabile (anche se non ottimale) di circa 800 persone" e che in servizio "ci sono poco più di 400 agenti, mentre gli standard di sicurezza ne imporrebbero almeno 600".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA