Anche l'equitazione sfila in passerella nel Milanese

Torna domani per la seconda edizione il Gran Gala della moda organizzato dalla Scuderia Marina Club di Ozzero, nel Milanese. Un appuntamento che fonde equitazione e fashion, e sarà anche l'occasione per consegnare alcuni premi ad alcune delle personalità presenti, a partire da Max Cavallari, comico diventato famoso con il duo i Fichi d'India, che riceverà il premio alla Carriera dall'organizzazione dell'evento.

L'appuntamento, che ha la direzione artistica di Marco Rotelli, prevede una sfilata di moda uomo-donna, uno spettacolo equestre di alta scuola spagnola e una serie di esibizioni musicali che includono Pierdavide Carone e Melissa Agliottone, vincitrice di The Voice Kids.



