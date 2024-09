Pallone d'Oro: nessun italiano fra i 30 candidati, 2 interisti

Non ci sono calciatori italiani nella lista dei 30 candidati al Pallone d'Oro del 2024 fra i quali, tramite votazione, verrà scelto colui che riceverà il premio il prossimo 28 ottobre a Parigi. L'anno scorso nella lista ce n'era stato uno, l'interista Nicolò Barella. Per la prima volta dal 2003 a oggi nell'elenco di 'finalisti' diffuso da France Football non ci sono né Cristiano Ronaldo né Messi: nell'ultimo ventennio almeno uno dei due c'era sempre stato.

Nella lista di oggi ci sono cinque giocatori di squadre italiane, due dei quali, i romanisti Dovbyk e Hummels, appena arrivati in Serie A (Hummels deve ancora scendere in campo, ha firmato oggi). Presenti anche Calhanoglu e Lautaro Martinez dell'Inter e Lookman dell'Atalanta.

Questi i 'finalisti' del Pallone d'Oro 2024: Emiliano Martinez (Aston Villa/Arg) Federico Valverde (Real Madrid/Uru) Phil Foden (Manchester City/Ing) Ruben Dias (Manchester City/Por) Jude Bellingham (Real Madrid/Ing) Erling Haaland (Manchester City/Nor) Nico Williams (Athletic Bilbao/Spa) Granit Xhaka (Bayer Leverkusen/Svi) Artem Dovbyk (Girona-Roma/Ucr) Toni Kroos (Real Madrid/Ger) Mats Hummels (Borussia Dortmund-Roma/Ger) Martin Odegaard (Arsenal/Nor) Florian Wirtz (Bayer Leverkusen/Ger) Dani Olmo (Lipsia-Barcellona/Spa) Vinicius (Real Madrid/Bra) Harry Kane (Bayern Monaco/Ing) Rodri (Manchester City/Spa) Vitinha (Paris Saint-Germain/Por) Declan Rice (Arsenal/Ing) Cole Palmer (Chelsea/Ing) William Saliba (Arsenal/Fra) Hakan Çalhanoğlu (Inter/Tur) Bukayo Saka (Arsenal/Ing) Lamine Yamal (Barcellona/Spa) Dani Carvajal (Real Madrid/Spa) Kylian Mbappé (Psg-Real Madrid/FraA) Ademola Lookman (Atalanta/Nig) Antonio Rudiger (Real Madrid/Ger) Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen/Spa) Lautaro Martinez (Inter/Arg)



