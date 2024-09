Milano celebra il Brasile con associazione Disequilibrio

Un mese dedicato alla cultura brasiliana nel quartiere San Siro-De Angeli a Milano, a partire da domani, per il compleanno del centro di via Correggio, con l ezioni aperte, musica e gran finale con esibizioni e concerto di samba in piazza Sicilia, il 28 settembre prossimo.

Con il patrocinio del Comune e del Municipio 7, il mese di iniziative dell'associazione "Spazio Capoeira Disequilibrio" dà la possibilità ad adulti e bambini di tutte le età di partecipare, a titolo gratuito, ad allenamenti di capoeira e di scalata urbana, ultima tendenza del fitness. In occasione del quindicesimo compleanno dell'associazione con sede in via Correggio e diventata punto riferimento nella 'zona 7' di Milano (San Siro-De Angeli-Citylife) per la diffusione di questa antica disciplina afro-brasiliana e non solo, da mercoledì 4 saranno disponibili lezioni in piazza, laboratori, esibizioni, danza e musica dal vivo.



