Gli ultraleggeri Magni Gyro al Salone di El Alamein

La Magni Gyro, un'azienda lombarda che produce velivoli ultraleggeri, sta partecipando all' "Egypt International Airshow", un salone dell'aeronautica egiziano che si tiene per la prima volta, a El Alamein sulla costa mediterranea dell'Egitto.

"L'obiettivo principale è quello di promuovere i nostri autogiri su scala internazionale, con un particolare focus sul Nord Africa e il Medio Oriente, due mercati strategici in rapida espansione", ha scritto all'ANSA il general manager della società del varesotto, Luca Magni.

"Partecipare a questo airshow ci permette di mettere in luce la versatilità e l'affidabilità che caratterizzano i nostri velivoli, progettati per soddisfare una vasta gamma di esigenze", ha aggiunto Magni, uno dei due figli del fondatore e amministratore delegato dell'azienda, Vittorio.

"I nostri 'autogiri'" (questo il nome dei velivoli biposto con doppia propulsione di eliche orizzontali più grandi e verticali più piccole) "sono infatti ideali per applicazioni in diversi settori, come la sorveglianza aerea, dove garantiscono un'osservazione efficace e sicura; l'agricoltura, grazie a versioni specializzate dotate di impianti per l'irrigazione e altre operazioni agricole; e il turismo, offrendo esperienze di volo uniche e panoramiche".

"Anche se non esponiamo fisicamente i nostri velivoli all'evento, siamo presenti con uno stand dedicato dove presentiamo e pubblicizziamo l'intera gamma dei nostri prodotti", ha precisato Magni riferendosi al Salone di El Alamein, cui da martedì 3 a giovedì 5 settembre partecipano oltre 180 aziende da più di 30 Paesi (cinque le italiane), secondo quanto riporta il sito dell'Air Show.

"Tra questi, metteremo in particolare risalto l'M16 in versione Agri, un modello dotato di impianto di irrigazione che sta riscuotendo grande interesse nel settore agricolo, e l'M24, un autogiro side by side interamente carenato, che si distingue per il comfort e la sicurezza offerti ai piloti e ai passeggeri", ha sottolineato il direttore generale dell'azienda di Besnate che produce velivoli simili ad piccoli elicotteri ma non definibili tali perché il principio di funzionamento è diverso.

"Inoltre, l'Egypt International Airshow rappresenta per noi un'opportunità strategica non solo per mostrare i nostri prodotti, ma anche per espandere la nostra rete di contatti e stringere nuove collaborazioni commerciali. Siamo convinti che la nostra partecipazione a questo evento ci permetterà di rafforzare la nostra presenza nei mercati internazionali e di esplorare nuove opportunità di crescita e innovazione", ha affermato ancora Magni rispondendo a domande sulle aspettative dell'azienda circa il salone aeronautico egiziano inaugurato martedì dal presidente Abdel Fattah al-Sisi.



