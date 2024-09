Amadeus, 'anche Fiorella Mannoia e Lazza al Suzuki Music Party'

Nel giorno in cui compie 62 anni, Amadeus annuncia in un video su Instagram altri due ospiti del Suzuki Music Party, lo show evento che condurrà il 22 settembre sul Nove, dall'Allianz Cloud di Milano: Fiorella Mannoia e Lazza. I due artisti, insieme ad Anna e Tananai, già confermati, faranno parte del cast di quindici cantanti che presenteranno in anteprima nuovi brani.

"È un compleanno reso ancora più bello dalla conferma ai altri due cantanti per il Suzuki Music Party che andrà in onda il 22 settembre sera, dopo Chissà chi è, sul Nove, e che registreremo, e vi aspetto, il 17 sera all'Allianz Cloud di Milano. Dopo Anna e Tananai, arrivano altri due nomi pazzeschi, la grande Fiorella Mannoia e il grande Lazza", spiega Amadeus, confermando che altri nomi saranno resi noti "nei prossimi giorni". Accanto ad Amadeus, sul palco, ci sarà Ilenia Pastorelli.



