Varato nella notte lo svincolo di Dalmine sulla A4

I lavori di adeguamento del nuovo svincolo di Dalmine sulla A4 Milano-Brescia entrano nella loro fase finale, in linea con quanto previsto dal cronoprogramma, dopo il varo della scorsa notte del cavalcavia che collegherà il casello di Dalmine con la rotatoria della Tangenziale di Bergamo. L'intero progetto ha un valore di circa 25 milioni di euro e prevede inoltre la realizzazione di due sottovia, la realizzazione di barriere acustiche fonoassorbenti per una lunghezza complessiva di circa 480 metri e di opere a verde.

Le attività sono state realizzate da Amplia Infrastructures, società del Gruppo Autostrade per l'Italia, in collaborazione con altre tre aziende italiane.

Il nuovo impalcato ha una lunghezza complessiva di 50 metri, una larghezza di circa 20 metri e un peso totale di 425 tonnellate.

La struttura dell'impalcato è stata prima assemblata in un'area di cantiere dedicata, sollevata sulle due piattaforme a un'altezza di 5 metri da terra e infine trasportata nell'area di posizionamento definitiva.

Terminate le operazioni di finitura, che verranno eseguite nelle prossime notti, prenderanno il via le ultime fasi progettuali al fine di consentire l'apertura funzionale al traffico dello svincolo entro fine 2024.

"L'intervento di questa notte è un passo importante per lo sviluppo del cantiere: si aggiunge un tassello fondamentale per terminare, nei tempi previsti, l'adeguamento dello svincolo di Dalmine sulla A4" commenta Claudia Maria Terzi, assessore della Regione Lombardia alle Infrastrutture.

"Con il varo del nuovo cavalcavia di stanotte mettiamo le basi per il completamento, nei tempi annunciati, dei lavori di potenziamento dello svincolo di Dalmine, un crocevia di persone e merci fondamentale per il continuo sviluppo di questo territorio" afferma Luca Fontana, direttore Ingegneria e Realizzazione di Autostrade per l'Italia.



