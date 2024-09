Sala, prezzo dello stadio stabilito dall'Agenzia delle Entrate

"Siccome stiamo mettendo assieme la mia agenda, quella dell'Inter e del Milan, non abbiamo ancora una data. Certamente a metà settembre ci incontreremo perché anche noi abbiamo necessità di capire, ma anche le squadre, cosa vogliono e possono fare. La nostra proposta a questo punto è solida, al momento opportuno riferiremo al Consiglio comunale e sarà a valle di una comprensione di un vero interesse da parte delle squadre". Così il sindaco di Milano Giuseppe Sala a margine della cerimonia di commemorazione del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, rispondendo a chi gli ha chiesto qual è lo scenario futuro dello stadio di Milano.

"Noi sappiamo che da un lato dobbiamo fare una gara - ha aggiunto - e ad oggi andrebbe strutturata dando il ruolo fondamentale alla funzione del calcio e con le due possibilità sia di vendita che di concessione a lungo periodo, 90 anni o qualcosa del genere, però non credo possa essere una trattativa, nessuno di noi vuole guadagnarci. Io vorrei togliere un problema e dare una vita futura a Milano, il prezzo non lo stabiliamo noi ma l'agenzia delle entrate che ha un incarico che formalmente le abbiamo dato. Non sto parlando dello stadio, ma anche dell'area attorno dove l'ipotesi non è una sola, quindi l'agenzia delle entrate ha il suo bel da fare. Ci sono due o tre possibilità - ha concluso - a seconda di fin dove le squadre possono avere interesse, è da definire per farci cosa ma c'è un punto fermo dello spazio delle regole del Pgt".



