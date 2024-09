Morta bimba di 3 anni investita da un furgone nel Milanese

È morta la bambina investita oggi a Baranzate, nel Milanese, da un furgone in manovra. La piccola aveva 3 anni ed era nata in Italia da genitori di origine egiziana. L'incidente è avvenuto intorno alle 18.30 in via Redipuglia.

La bambina era stata trasportata all'ospedale Niguarda in codice rosso, ma non ce l'ha fatta. La mamma che era con lei ha avuto un malore ed è stata portata in ospedale in codice giallo.

Il conducente del mezzo, un italiano di 57 anni, è risultato negativo all'etilometro secondo quanto riferiscono i carabinieri. Il veicolo è stato comunque sequestrato e sono in corso gli accertamenti per appurare l'esatta dinamica dei fatti.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA