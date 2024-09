La Cattolica partner di Edunext per la formazione digitale

L'Università Cattolica del Sacro Cuore è partner di Edunext - Next Education Italia, un'iniziativa per l'innovazione della formazione digitale a livello nazionale che coinvolge trentacinque Università e cinque Istituzioni Afam, il sistema italiano dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica.

Il progetto, che ha ottenuto un finanziamento di oltre 22 milioni di euro dal ministero dell'Università e della Ricerca, mira a realizzare un'offerta formativa digitale, inclusiva e flessibile. "Edunext rappresenta una vera e propria 'officina di sperimentazione' della didattica a distanza. Per questo motivo l'Università Cattolica del Sacro Cuore, da sempre attenta alle forme di innovazione, partecipa all'iniziativa con grande interesse - afferma il Rettore Elena Beccalli -. Il nostro Ateneo, pur nella convinzione che la didattica in presenza resti un tratto distintivo della sua offerta formativa, ha già intrapreso percorsi di ricerca e attività che vanno in questa direzione per utilizzare al meglio tutte le opportunità delle nuove tecnologie, continuando a esprimere la stessa qualità e lo stesso rigore sul digitale".

Per raggiungere questo obiettivo "è fondamentale - aggiunge - che la ricerca scientifica e l'accrescimento delle competenze dei docenti procedano congiuntamente, anche attraverso l'azione sinergica di diverse università italiane, come nel progetto Edunext".

La realizzazione del progetto prevede l'elaborazione e la proposta da parte delle istituzioni coinvolte di programmi digitali dedicati a studenti universitari, professionisti e imprese: Corsi di Laurea e Master, MOOCs e Lifelong Learning, Formazione e Knowledge Building, Divulgazione e disseminazione della conoscenza.

Per l'Università Cattolica il direttore scientifico è Giovanni Marseguerra, ordinario di Economia politica nella Facoltà di Scienze politiche e sociali e Direttore del Teaching and Learning Lab.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA