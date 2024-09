Abraham: 'Milan eccellente, è il club che volevo'

"Reputo il Milan un club eccellente. Sono sempre pronto ad affrontare nuove sfide, spero di fare buoni risultati e avere un impatto positivo. Quando ho visto che un club così mi voleva, non potevo far altro che aspettare. È il posto in cui volevo essere da tanto": Tammy Abraham già in campo con il Milan nella sfida contro la Lazio si presenta in conferenza stampa, ultimo acquisto della squadra rossonera. Abraham arriva a Milano con lo scambio con Saelemaekers a Roma. "Non avevo perso fiducia. Roma è importante per me come squadra - spiega Abraham - ma a volte nella vita devi sapere quando salire di livello o cambiare. È quello che ho fatto, ora sono concentrato sul Milan e auguro il meglio alla Roma".



