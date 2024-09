Sala, difendo zone 30 davanti a scuole, sintesi con ministero

"Io sostengo che i limiti di velocità siano importanti e difendo l'idea di portare le strade davanti alle scuole a 30 all'ora, non ho mai detto che voglio portare tutta la città a questo limite". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, intervenendo alla presentazione della campagna Onu sulla sicurezza stradale con il ministro delle Infrastrutture e Trasporti Matteo Salvini e Jean Todt.

"Con il ministero dobbiamo trovare una sintesi su questo - ha ammesso Sala -, abbiamo tanti limiti strutturali per gli autovelox, quindi dobbiamo capire come sarà il futuro. É lecito immaginare di mettere dossi o cuscini berlinesi per limitare il traffico davanti alle scuole? Stiamo facendo anche una battaglia per i sensori contro l'angolo cieco, abbiamo una serie di azioni e si tratta di questioni molto concrete su cui dobbiamo trovare una sintesi".



