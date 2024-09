Lombardia-Indiana, gemellaggio su autodromo Monza e Indianapolis

Visita istituzionale in Lombardia per il governatore dell'Indiana Eric Holcomb. La delegazione statunitense, giunta a Milano sabato, ha preso parte ieri a una serie di appuntamenti programmati all'Autodromo di Monza durante il Gran Premio.

Lo stato dell'Indiana ha voluto così ricambiare la visita che Regione Lombardia aveva effettuato a maggio a Indianapolis. In quell'occasione il presidente Attilio Fontana e il sottosegretario Raffaele Cattaneo si erano confrontati oltre che con il governatore Holcomb, anche con Paul Mitchell (presidente e ceo di Indy Autonomous Challenge), Giampaolo Dallara (titolare della sede dell'omonima azienda specializzata nella realizzazione di automobili da competizione) e Roger Penske (patron dell'autodromo e dell'Indianapolis).

"Dopo aver condiviso le grandi emozioni che ci hanno regalato ieri Leclerc e la Ferrari e aver rinnovato la possibilità di cogliere reciproci spunti, in una sorta di gemellaggio, per quanto riguarda gli Autodromi di Monza e Indianapolis, che sono a tutti gli effetti i 'Templi della Velocità' mondiale - ha spiegato Fontana - ci siamo concentrati su quelle che possono essere le collaborazioni in settori produttivi che vedono protagonisti sia la Lombardia, sia l'Indiana".

Il settore dell'automotive e dei motori, della microelettronica e dei semiconduttori, ma anche dell'aerospazio e, più in generale, delle 'scienze della vita', oltre che della farmaceutica e dell'agricoltura, sono le maggiori aree di interesse che possono trovare punti comuni di sviluppo e ricerca tra Lombardia e Indiana.

Cattaneo ha evidenziato come "il contatto e la collaborazione tra le piccole e medie imprese, il supporto delle filiere e delle associazioni di categoria, in stretta collaborazione con le federazioni imprenditoriali regionali, possano risultare fondamentali per raggiungere questi obiettivi".



