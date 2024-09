Incidente sul lavoro in Brianza, morto uomo di 75 anni

Un uomo di 75 anni è morto dopo essere caduto da una scala, all'interno di un cantiere, questa mattina a Binzago, frazione di Cesano Maderno, in provincia di Monza.

A quanto emerso era in piedi, ad un'altezza di circa 2 metri e mezzo, quando ha perso l'equilibrio ed è caduto. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, la Polizia Locale e i vigili del fuoco.

Purtroppo per l'uomo non c'è stato nulla da fare, un colpo fatale alla testa non gli ha lasciato scampo. Sulla vicenda sono in corso gli accertamenti dei tecnici Ats.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA