Giovanni Rossi nuovo direttore generale di Promos Italia

Giovanni Rossi è il nuovo direttore generale di Promos Italia, l'agenzia nazionale del sistema camerale per l'internazionalizzazione delle imprese, dopo un'esperienza in ambito bancario in Ing Italia, 'CheBanca!' e Intesa San Paolo.

L'obiettivo è quello di consolidare l'attività di Promos Italia, partecipata ad oggi da 16 strutture del sistema camerale, contribuire allo sviluppo di nuove politiche ed attività per perseguire la mission di preparare all'export nuove potenziali imprese esportatrici e ampliare il business internazionale di quelle già attive nei mercati esteri, oltre al marketing territoriale per promuovere la valorizzare dell'offerta turistica Mice (Meeting, Incentive, Conference and Exhibition) e l'attrazione di investimenti esteri. Nel corso del primo semestre 2024 le iniziative realizzate da Promos Italia hanno coinvolto circa 2400 imprese italiane e oltre 1200 tra imprese e operatori esteri.

"La nomina di Giovanni Rossi è volta a dare un ulteriore impulso al percorso di crescita di Promos Italia, con un forte accento sull'innovazione" dichiara il Presidente di Promos Italia, Giovanni Da Pozzo.

Lo stesso Rossi è convinto che sia necessario "rafforzare le sinergie con i principali attori pubblici e privati italiani ed esteri - spiega - al fine di sviluppare strategie innovative e di generare azioni di sistema in grado di supportare con ancora maggior efficacia il business internazionale delle nostre imprese".



