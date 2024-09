Arriva in sala Linda e il pollo di Malta e Laudenbach

Un film che parla dell'infanzia dal punto di vista di un bambino, ma senza magia, sentimentalismo o esagerazioni. Linda e il pollo, lungometraggio d'animazione della regista Chiara Malta - al suo esordio nel genere - e del regista e illustratore Sébastien Laudenbach, sarà in sala dal 5 settembre distribuito da I Wonder Pictures e Unipol Biografilm Collection.

Vincitore dell'Oscar francese come Miglior film d'animazione ai César, del premio Miglior sceneggiatura al Torino Film Festival, candidato agli Efa e presentato come evento speciale al Biografilm, racconta una vicenda che si svolge in un piccolo e ordinario quartiere residenziale, nel giorno di uno sciopero generale.

Paulette si rende conto di avere sgridato ingiustamente Linda e adesso farebbe qualunque cosa per farsi perdonare. Farebbe anche un pollo con i peperoni, lei che non sa cucinare... Ma come come si fa a trovare un pollo durante uno sciopero generale? Dal pollaio al camion dei cocomeri, dal camionista allergico alle piume, alle insidie di una zia troppo zelante, dalla nonna alla cucina allagata, Linda e la sua mamma si imbarcano in un'avventura irrefrenabile che coinvolgerà tutta la 'banda di Linda' e l'intero quartiere.

Sono già state fissate cinque proiezioni con incontro con la regista. Prevista una il 6 settembre al cinema Troisi di Roma, mentre a Milano saranno due, il 7 e l'8, rispettivamente al cinema Beltrade e all'Anteo Palazzo Del Cinema (quest'ultima in mattinata). Sempre l'8, ma di sera, appuntamento al cinema Fratelli Marx di Torino. Il 9, invece, la proiezione sarà all'Ariston di Genova.



