Aci Rally Italia Talent 'in pista' al Diversity Day Carrefour

Il Rally Italia Talent corre anche e soprattutto nel sociale. Nelle sue dieci edizioni il Grande Fratello dei motori ha, infatti, inserito nel format sportivo un progetto riservato ai disabili tramite l'Associazione Sportiva Dilettantistica Rally Talent Ability, un'organizzazione non profit affiliata all'Aci, riconosciuta dal Coni e iscritta al dipartimento dello Sport della presidenza del Consiglio dei Ministri (Sport e Salute).

Grazie a questo progetto rivoluzionario, con il supporto del presidente dell'Aci Angelo Sticchi Damiani, del direttore della Direzione Sport di Aci Marco Ferrari e del direttore generale di Aci Sport Marco Rogano, non ci saranno più barriere all'ingresso nel settore rally per i disabili che potranno partecipare, gratuitamente, al format sportivo come tutti gli altri iscritti. Il tutto così da garantire l'integrazione agonistica dei disabili, il rally per tutti, ma anche e soprattutto la formazione alla guida di tutti i giorni In concomitanza con le Paralimpiadi (28 agosto/8 settembre), è stato pianificato il Diversity Day, un evento indetto da Carrefour a livello di Gruppo, in cui ogni paese organizza diverse attività per valorizzare il tema della Diversity & Inclusion.

Essendo lo sport il tema dell'edizione 2024, Carrefour Italia, presso il Centro Commerciale di Assago (MI), ha inserito nella giornata di venerdì 6 settembre il Progetto Rally Talent Ability, con lo slogan "Rally inclusivo", preceduto il giovedì dal Progetto "Basket Inclusivo" organizzato dall'Associazione Mio Fratello. Lo scorso 31 agosto, invece, è stata la volta del ballo inclusivo, grazie alla collaborazione con l'Associazione Ugualmente Artisti.

In un piazzale del Centro Commerciale di Assago (MI) venerdì 6 settembre dalle 10.00 alle 18.00 sarà a disposizione un mini percorso disegnato da Gigi Pirollo, bi-campione del mondo Rally, indicato da Suzuki Italia, che sarà anche al fianco dei partecipanti nel test drive per informazioni e consigli.

La vettura utilizzata, con doppi comandi tipo scuola guida a disposizione dell'Istruttore Gigi Pirollo per sicurezza, gommata con pneumatici speciali di Toyo Tires Italia, sarà una Suzuki Swift messa a disposizione di Suzuki Italia, grazie all'interessamento del Presidente Massimo Nalli, con comandi adattati per la guida dei disabili a cura dell'Azienda specializzata Handytech di Moncalvo d'Asti che sarà anche presente con Fabio Ferraris, responsabile dei Centri Autorizzati Handytech, che potrà fornire tutti i dettagli sui comandi adattati.

Il test drive sarà aperto a tutti (10.00/18.00), anche a non patentati (essendo su suolo privato), naturalmente a titolo gratuito (sarà richiesto solo la sottoscrizione di uno scarico di responsabilità presso il Gazebo dedicato sul piazzale, senza prenotazione), saranno effettuati alcuni giri con al fianco l'Istruttore Gigi Pirollo o anche al fianco dello stesso alla guida.

Come supporto all'evento sarà anche presente il CSI Comitato di Milano (Centro Sportivo Italiano) Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal Coni e dalla Cei molto attivo nel campo del sociale grazie alla passione del suo presidente Massimo Achini.

Le iscrizioni alla 11/a edizione 24/25 di Aci Rally Italia Talent e ai Progetti Rally Talent Ability si apriranno a breve online (Disabili e under 16 iscrizione gratuita).



