Sinner manda messaggio a tifosa dopo incidente, 'ce la farai'

"Forza Giulia, ce la farai". Nel pieno degli Us Open, Jannik Sinner trova il tempo per ricordarsi di chi, appassionata tennista e istruttrice, sta lottando per recuperare dopo un grave incidente: il numero uno del mondo ha inviato un videomessaggio a Giulia Gardani, cremonese che un anno fa venne travolta da un'auto durante il suo viaggio di nozze a New York e che da allora è alle prese con operazioni chirurgiche e riabilitazione quotidiana per migliorare le sue condizioni di salute, nel tentativo complicato di riprendersi da una tetraplegia che potrebbe anche essere reversibile.

"Il suo messaggio di incoraggiamento è stata davvero una sorpresa meravigliosa e inattesa, speciale ed emozionante", racconta la 35enne, che ce la sta davvero mettendo tutta per recuperare l'uso degli arti e per non essere costretta ad archiviare definitivamente il grande amore per il tennis, che l'ha portata a diventare istruttrice federale.

Uno dei suoi modelli è proprio Sinner: "Ciao Giulia, mi dispiace per tutto quello che ti è successo. Sappi che ti sono vicino, ti mando un grande abbraccio e magari ci vedremo presto", ha promesso Jannik.



