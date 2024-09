F1: A. Fontana, con Leclerc e la Ferrari GP indimenticabile

"La 'pazza vittoria' di Leclerc e la 'lucida follia' della Ferrari in un Gran Premio indimenticabile, insieme all'entusiasmo e alla passione con cui è stata accolta la Formula 1, sono anche una risposta forte e inequivocabile a chi ancora aveva qualche dubbio: Monza continuerà a essere per molto tempo il 'Tempio della Velocità'".

Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, commentando la 95esima edizione del Gran Premio d'Italia, al fianco del governatore dell'Indiana Eric Holcomb, in Brianza per suggellare una sorta di gemellaggio tra i circuiti di Monza e Indianapolis.

"Sono certo - aggiunge Fontana - che la Lombardia e Monza continueranno a essere una delle capitali mondiali di questo sport anche dopo il 2025, data in cui scadrà il contratto, perché non può esserci Formula 1 senza Monza. E oggi è stato dimostrato a chiare lettere".



