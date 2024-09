Amadeus al Nove, Anna e Tananai primi nomi di Suzuki Music Party

Per Amadeus inizia ufficialmente la nuova avventura al Nove: chiuso il 31 agosto il contratto con la Rai, il conduttore festeggia l'avvio della nuova fase della carriera professionale con un reel su Instagram, in cui annuncia il debutto il 22 settembre sul canale di Discovery, in access prime time con Chissà chi è - nuovo titolo del format Identity, da cui è stato tratto anche Soliti Ignoti - e in prima serata con lo show evento Sukuzi Music Party, "una grande festa della musica", in onda dall'Allianz Cloud di Milano. Con lui sul palco Ilenia Pastorelli. Tra i quindici cantanti che "verranno a presentare in anteprima televisiva i propri successi, i successi dell'autunno", spiega il conduttore, ci saranno Anna, regina dell'estate con l'album Vera Baddie e con il singolo 30°, e Tananai, che proprio Amadeus ha lanciato a Sanremo. A fine ottobre, sempre sul Nove, il conduttore farà poi rivivere La Corrida, storico programma di Corrado, antesignano dei talent show.



