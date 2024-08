E' apparso "frastornato" al suo legale Giacomo May, Moussa Sangare, il 31 enne fermato per l'omicidio di Sharon Verzeni avvenuto a Terno d'Isola (Bergamo), un mese fa. L'avvocato l'ha visitato nel carcere di via Gleno a Bergamo dove l'uomo si trova da ieri in attesa della fissazione dell'udienza di convalida del fermo davanti al gip.



