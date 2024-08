Oggi al gip la richiesta di convalida del fermo di Songare

Sarà inoltrata oggi al gip la richiesta di convalida del fermo per omicidio aggravato dalla premeditazione e dai futili motivi per Moussa Sangare, il 31enne reo confesso dell'omicidio di Sharon Verzeni, la 33enne barista uccisa a coltellate a Terno d'isola la notte tra il 29 e 30 luglio scorsi. Un omicidio "senza alcun movente" come spiegato dalla procuratrice facente funzione di Bergamo, Maria Cristina Rota. L'uomo era uscito di casa con quattro coltelli "per colpire" e la donna "si è ritrovata nel posto sbagliato al momento sbagliato". In casa di Sangare i carabinieri di Bergamo hanno sequestrato una sagoma umana di cartone contro cui lanciare i coltelli. Vittima e il suo presunto assassino non si conoscevano. Il gip, ricevuta la richiesta di convalida fisserà nelle prossime ore un'udienza che difficilmente potrebbe essere oggi.



