Leclerc: 'Frustrante non aver risolto i problemi a Monza'

"E' frustrante non essere riusciti a fare passi in avanti. Abbiamo avuto lo stesso problema alle curve 1-2 per tutto il fine settimana e siamo rimasti molto delusi di non essere riusciti a risolverlo". Il quarto posto nelle qualifiche del Gran Premio di Monza non soddisfa affatto Charles Leclerc. "Dalla seconda fila è possibile vincere? Siamo tutti molto vicini - evidenzia il pilota Ferrari - ma la McLaren è molto veloce. Dobbiamo tenerli in zona Drs e cercare di superarli così".



