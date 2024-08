"Peccato. Eravamo in lotta". E' agrodolce il commento del pilota della Ferrari Carlos Sainz dopo le qualifiche del Gran Premio di Monza. "Ero molto soddisfatto del mio primo settore - aggiunge lo spagnolo, quinto in griglia - ma nel terzo non siamo riusciti a far funzionare le gomme, anche se abbiamo alzato l'ala. Si è abbassata la temperatura e ci è costata quel decimo di distanza dalla pole".



