C'è anche il proprietario del Milan Gerry Cardinale tra gli ospiti del Gran Premio di Monza. Il fondatore e managing partner di RedBird, investitore nella scuderia Alpine, ha incontrato il presidente di Liberty Media, Greg Maffei, il Ceo di Formula One Group, Stefano Domenicali, e Flavio Briatore, consulente esecutivo della casa francese. Non è esclusa la presenza di Cardinale questa sera allo stadio Olimpico di Roma per vedere Lazio-Milan.



