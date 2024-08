Uomo fermato per omicidio Sharon 'l'ho vista e la ho uccisa'

"Ho avuto un raptus improvviso. Non so spiegare perché sia successo, l'ho vista e l'ho uccisa". È quanto riferito da Moussa Sangare, il 31enne italiano fermato per l'omicidio di Sharon Verzeni. L'uomo è nato in Italia da una famiglia originaria della Costa d'Avorio. Disoccupato, è nato a Milano e residente a Suisio, pochi chilometri di distanza da Terno d'Isola (Bergamo), il paese dove è avvenuto l'omicidio. Il 31enne, immortalato dalle telecamere mentre si allontanava in bici dal luogo dell'omicidio, è originario di una famiglia della Costa d'Avorio e ha reso piena confessione del suo crimine.

Il pm ha deciso il fermo di Sangare per il rischio di reiterazione del reato e di occultamento delle prove oltre che per il pericolo di fuga. Il 31enne ha altri precedenti per aggressione, non legati a questioni di criminalità o spaccio.





