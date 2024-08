Super Thuram trascina l'Inter, 4-0 all'Atalanta

L'Inter, trascinata da un super Marc Thuram, schianta l'Atalanta nel secondo anticipo della terza giornata di Serie A e conquista provvisoriamente la testa della classifica insieme al Torino.

La gara si mette subito in discesa per i padroni di casa.

Bastano pochi minuti per far esplodere un Meazza tutto esaurito: al 3' Thuram entra in area e prova a servire Lautaro ma la palla viene deviata nella propria rete da Djimsiti. Al 10' Barella raddoppia da fuori. Poi sale in cattedra l'attaccante francese con due gol fotocopia di rapina: al 2' della ripresa e all'11' è il primo ad avventarsi sulla respinta di Carneseccchi e a realizzare la propria doppietta.

Bergamaschi apparsi scarichi e mai in partita. In classifica la squadra di Gasperini è ferma a tre punti in tre gara: una vittoria e due sconfitti. L'Inter raggiunge il Toro in vetta con 7 punti.



