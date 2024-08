Sharon: famiglia sollevata, spazzate via le speculazioni

"A un mese dalla morte di nostra figlia, la notizia di oggi ci solleva perché spazza via anche tutte le speculazioni che sono state fatte sulla vita di Sharon e di Sergio". E' quanto ha detto Bruno Verzeni, il padre di Sharon, leggendo un breve comunicato, assieme alla moglie e ai due figli, fuori dalla loro abitazione a Bottanuco (Bergamo).

"Grazie a coloro che hanno testimoniato e hanno permesso di arrivare ai risultati di oggi. Vogliamo che l'assurda e violenta morte di Sharon non sia vana - ha aggiunto - e provochi in tutti maggiore sensibilità al tema della sicurezza del nostro vivere.

Ci affidiamo a Dio per aiutare noi e Sergio a convivere con il nostro dolore e con il pensiero di quello che nostra figlia ha subito".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA