Rettrice Cattolica 'occasione di incontro tra due culture'

"È mia ferma convinzione che la nostra università debba essere una comunità aperta". Lo ha sottolineato la rettrice dell'Università Cattolica Elena Beccalli nel corso dell'evento di inaugurazione, a Milano, dell'Istituto di Cultura Araba, frutto di un accordo siglato nel mese di luglio tra la Sharjah Book Authority, organizzazione degli Emirati Arabi promotrice di iniziative culturali legate all'editoria.

La rettrice ha citato le parole di Papa Francesco in occasione dell'inaugurazione dell'anno accademico del centenario dell'ateneo, che ne ha parlato come di "una comunità aperta al mondo senza paure. Questo è speranza".

La Cattolica "del resto, nei fatti, è sin dalle origini un luogo di confronto e di dialogo per il bene comune e tale deve essere in futuro - ha aggiunto -, sempre nell'ottica di alleanze e collaborazioni strategiche volte a contribuire al progresso civile, sociale ed economico. L'inaugurazione di questo Istituto è un'occasione tangibile di dialogo tra mondi e culture".

"Studiare e conoscere l'arabo in Occidente significa costruire un ponte con la cultura e il mondo che sono la culla di questa lingua. Con questo significato profondo, l'Università Cattolica promuove da tempo lo studio della lingua araba anche come fattore di reciproca conoscenza con la comunità araba locale - ha spiegato ancora -, come forma di inclusione per gli studenti italiani di seconda generazione di origine araba per riconnetterli alle loro radici culturali e linguistiche".





