Fonseca 'mi aspetto un Milan diverso, siamo uniti'

"Abbiamo la consapevolezza di non aver cominciato bene, ma c'è una cosa molto positiva: siamo tutti d'accordo, siamo uniti. Vogliamo cercare soluzioni ed è quello che abbiamo fatto questa settimana. Mi aspetto un Milan diverso": lo dice il tecnico del Milan, Paulo Fonseca, alla vigilia della sfida contro la Lazio, partita da vincere per i rossoneri dopo il pari col Torino e il ko di Parma.

"Eravamo un po' tristi dopo Parma - racconta l'allenatore - ma abbiamo reagito. Abbiamo fatto una buona settimana di lavoro.

Penso che abbiamo capito quello che è veramente importante migliorare. Siamo uniti, abbiamo lavorato bene, mi aspetto di vedere un Milan diverso domani. Io sono qui per trovare soluzioni".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA