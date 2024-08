Treni storici, in Lombardia il 'Garda express' fino a Desenzano

Tornano in Lombardia i viaggi dei treni storici. L' iniziativa, promossa dall'assessorato ai Trasporti in collaborazione con Fondazione Ferrovie dello Stato Italiane ed FS Treni Turistici Italiani, è giunta all'ottava edizione. Il prossimo appuntamento è previsto per domenica 1 settembre con il 'Garda Express': partenza da Milano Centrale alle 9.20, con destinazione Desenzano del Garda-Sirmione (arrivo ore 11.00).

Il treno - un convoglio con locomotiva elettrica, carrozze 'Centoporte' degli anni 30', carrozze 'Corbellini' degli anni 50 e bagagliaio - fermerà a Treviglio, in Franciacorta e a Brescia, permettendo poi ai viaggiatori di passare una domenica di relax sulle sponde lombarde del lago di Garda.

"Treni sold out - spiega Franco Lucente, assessore regionale ai Trasporti -, viaggi alla scoperta di località iconiche e viaggiatori soddisfatti. L'iniziativa dei treni storici è un successo consolidato grazie ad un mix vincente di storia, turismo e cultura. Dallo scorso maggio sino a novembre inoltrato abbiamo previsto ben 20 viaggi".

Per valorizzare il patrimonio storico della ferrovia, come da contratto di servizio, Regione Lombardia, viene sottolineato in una nota, mette a disposizione ogni anno 600.000 euro. Di questo budget, circa 300.000 euro sono destinati ai treni storici, effettuati da Fondazione Fs.



