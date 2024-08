La mostra-labirinto di Tim Burton fa tappa a Milano

Dopo aver incantato Venezia, dove Beetlejuice Beetlejuice ha aperto la Mostra del Cinema, la magia di Tim Burton fa tappa anche a Milano, in particolare alla Fabbrica del Vapore. Sarà lì che dal 13 dicembre 2024 fino al 9 marzo 2025 si potrà visitare Tim Burton's Labyrinth, un'esperienza immersiva alla scoperta dell'universo creativo del regista i cui biglietti sono acquistabili già da domani, 30 agosto.

Dal primo Beetlejuice (1988) fino alla recente serie Netflix Wednesday (2022), passando da Batman (1989), Edward mani di forbice (1990), The Nightmare before Christmas (1993). E, ancora, Charlie e la fabbrica di cioccolato (2005), La sposa cadavere (2005) e Alice in Wonderland (2010): tra le sale del labirinto si potranno conoscere ed esplorare gli scenari e personaggi più iconici della carriera di Burton, in un itinerario unico tra oltre trecento possibilità.

Lungo il percorso ci saranno opere d'arte originali dell'artista, scenografie ambientali e più di 150 disegni, oltre a effetti speciali e videomapping. La mostra arriva per la prima volta in Italia dopo aver accolto oltre 650mila visitatori tra Madrid, Parigi, Bruxelles, Barcellona e Berlino.



