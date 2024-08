In motoscafo sulla pista di decollo degli idrovolanti, multato

Con il motoscafo a noleggio ha invaso la pista adibita al decollo e all'atterraggio degli idrovolanti sul lago a Como. Per questo motivo la Polizia lo ha sanzionato con un verbale da duemila euro, e con lui il titolare della società che glielo ha noleggiato. È accaduto ieri pomeriggio nelle acque del primo bacino del lago di Como: la pattuglia navale della Polizia ha intercettato il motoscafo, con a bordo due iracheni di 20 e 40 anni, mentre navigava nell'area riservata agli idrovolanti, area delimitata da due file di boe, "provocando - scrive la polizia in una nota - un gravissimo pericolo di collisione in caso di decollo o atterraggio degli aerei".

I due turisti si sono detti ignari del divieto, ma questo non ha risparmiato la sanzione all'uomo che era ai comandi della barca. È stato inoltre identificato anche il proprietario della società di locazione, un comasco di 33 anni, che risulta obbligato in solido a saldare il pagamento della sanzione.

Dopo l'episodio, la polizia ha invitato i titolari di imprese di noleggio e i turisti che affittano le imbarcazioni "a prendere cognizione precisa delle regole da rispettare e delle norme di sicurezza".



