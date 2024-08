Consiglio Regionale al Gp premia le medaglie olimpiche lombarde

I campioni olimpionici lombardi medagliati a Parigi saranno ospiti del Consiglio regionale della Lombardia nelll'Hospitality dell'Autodromo Nazionale di Monza l'1 settembre in occasione del Gran Premio di Formula Uno.

"Invitare e ospitare gli atleti olimpici nello spazio del Consiglio regionale ci è sembrato il miglior modo, attraverso il loro esempio, di celebrare lo sport - ha sottolineato il Presidente del Consiglio regionale Federico Romani -. Ragazze e ragazzi che con sacrificio, passione, determinazione ed energia hanno creduto in un sogno, inseguito e ottenuto traguardi straordinari, portando l'Italia ha nella top ten del medagliere".

Alle 12, prima del via della 94esima edizione del Gran Premio d'Italia, nella Sala 107 della Palazzina Hospitality gli atleti medagliati saranno premiati da Romani e interverranno, capitanati dal Presidente del Coni Lombardia Marco Riva, i campioni azzurri Giovanni De Gennaro di Roncadelle (Brescia), oro nella canoa K1 slalom; Anna Danesi, anche lei di Roncadelle, e la compagna di squadra Loveth Omoruyi di Lodi, oro con la Nazionale femminile di pallavolo; Chiara Consonni di Brembate di Sopra (Bergamo) oro nel madison donne ciclismo su pista; le due 'fate' lombarde, Giorgia Villa di Brembate di Sopra (Bergamo) e Angela Andreoli di Brescia, argento nel concorso a squadre della ginnastica artistica; Giacomo Gentili di Cremona e Andrea Panizza di Lecco argento nel canottaggio con il quattro di coppia maschile e Gabriel Soares di Besozzo (Varese), argento nel doppio pesi leggeri di canottaggio.

"I successi di Parigi confermano l'eccellenza dello sport lombardo a livello nazionale ed internazionale - spiega Riva -.

Risultati straordinari che ci proiettano con entusiasmo verso l'appuntamento di Milano Cortina 2026".

Nella tre giorni del Gran Premio, il Consiglio regionale promuoverà una serie di iniziative dedicate a temi come le nuove sfide dell'automotive, il futuro del comparto 'Autodromo, Villa Reale e Parco di Monza' e l'indotto che Autodromo e Gran Premio di Formula Uno rappresentano per il territorio e per la Lombardia.



