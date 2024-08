Assessore Lombardia, incomprensibile 'no' di AgriCat ai ristori

La decisione del fondo AgriCat di respingere le richieste di ristoro presentate da molte aziende agricole dopo i danni ai frutteti causate dalle gelate nel 2023 "penalizza in blocco interi territori e in Lombardia decine di aziende, soprattutto della provincia di Mantova, che lo scorso anno avevano subito perdite stimate in 6 milioni di euro". Così in una nota l'assessore della Regione Lombardia all'Agricoltura Alessandro Beduschi.

"Le gelate - aggiunge Beduschi anche in qualità di membro del Consiglio di Amministrazione di Ismea - ci sono state, come dimostrato dalle perizie e dai controlli effettuati sul campo.

Le domande di ristoro erano pertanto pienamente giustificate e consideriamo incomprensibile, nel metodo e nella tempistica, questa doccia fredda da parte di AgriCat".

Il 3 settembre, ricorda la nota della Regione, è previsto a Roma un tavolo tecnico, convocato perché venga chiarito il criterio adottato da Agricat per la zonizzazione e per la valutazione dei danni.

"Questa vicenda - conclude Beduschi - porta inoltre alla luce la necessità di un confronto più ampio sul sistema delle assicurazioni in agricoltura. I cambiamenti climatici stanno causando eventi estremi e dannosi con una frequenza crescente, mettendo a dura prova la tenuta del settore agricolo. È ormai impellente una riflessione su come migliorare i meccanismi assicurativi e garantire un supporto adeguato agli agricoltori, affinché possano affrontare le sfide che ci attendono".



