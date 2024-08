Il MedFest amplia i confini in Lombardia e parla del 'viaggio'

Dilata i propri orizzonti fino ad abbracciare ben cinque province della regione 'MedFest', il Medioevo Festival in Lombardia, pronto ormai a dare il via alla sua terza edizione con il concerto in programma al Monastero di Torba a Gornate Olona (Varese) sabato 31 agosto alle ore 21.

Promosso dall'associazione Res Musica con il patrocinio e il contributo di Regione Lombardia e selezionato per far parte del programma 'Cultural Olympiad' di Milano Cortina 2026, MedFest quest'anno si svilupperà nel periodo che va da fine agosto al 6 ottobre tra le province di Lecco, Sondrio, Varese, Monza e Brianza e Bergamo.

Una diffusione, di cui gli organizzatori vanno particolarmente fieri: "Fin dalla prima edizione l'ambizione del festival era di raggiungere gradualmente l'intera regione. - spiega Angelo Rusconi, musicologo e presidente di Res Musica, che affianca Ancilla Oggioni nella direzione di "MedFest" - Del resto, la presenza di luoghi simbolo della cultura medievale è diffusa in tutta la Lombardia, che ospita alcuni gioielli dell'arte romanica e gotica".

Quest'anno il tema scelto è quello del viaggio: "È un termine ampio, che si riferisce tanto al viaggio materiale di persone e cose quanto al viaggio della cultura e della spiritualità - afferma la curatrice, Ancilla Oggioni -. La scelta si collega al VII centenario della morte di Marco Polo, il grande 'scopritore' dell'estremo Oriente. Il Medioevo è un'epoca sorprendentemente ricca di movimenti di persone e cose, di scambi di idee, testi, musiche. Si viaggia in tanti modi e per tante ragioni: per seguire un maestro, per commercio, per la guerra e per il pellegrinaggio".

Il programma vede la partecipazione di studiosi come mons.

Marco Navoni prefetto della Veneranda Biblioteca Ambrosiana, il medievista francese Jean-Claude Maire Vigueur, la studiosa di letteratura latina medievale Rossana Guglielmetti, la storica dell'arte Simona Bartolena, gli storici Antonio Musarra, Michele Brunelli e Andrea Zannini; attori come David Riondino, Beatrice Beltrami, Alessandro Pazzi; registi come Fredo Valla; infine grandi ensemble musicali di fama internazionale come Antiqua Laus, Murmur Mori, Harmonia Cordis, Exsurge Domine, laReverdie e lo spagnolo Aquel Trovar.



